Arrestati per droga a Pozzallo. Entrambi assolti

Arrestati il 29 marzo del 2022 a Pozzallo nel corso di un’ampia operazione antidroga dei carabinieri, sono stati assolti due giovani accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Entrambi patrocinati dall’avvocato Edoardo Cappello, T.J.S., 20 anni, è stata assolta perché il fatto non sussiste, mentre M.D.L., 24 anni, è stato assolto perché il fatto non costituisce reato. I militari dell’Arma della Stazione di Pozzallo avevano trovato in casa della coppia5 grammi di cocaina e 8 di hashish, sostanza da taglio, materiale per la pesatura e il confezionamento e contanti per 380 euro ritenuti proventi di spaccio. Erano accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. La sentenza assolutoria per i due è stata emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Ragusa. Il 24enne è stato anche assolto dal reato a lui solo contestato di resistenza a pubblico ufficiale.

