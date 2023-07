Anche a Ragusa cerimonia Operazione Husky 2023

Martedì 12 luglio alle 19.30, sul sagrato della Cattedrale di San Giovanni a Ragusa si terrà una cerimonia commemorativa dei caduti nell’80° Anniversario dello “Sbarco in Sicilia”.

L’iniziativa è di WRAP Team Sicilyè, organizzatori canadesi dell’Operazione Husky 2023, e si svolgerà nell’arco dell’intera giornata. Saranno interessate Ispica, Modica e Ragusa che saranno toccate dalla carovana canadese che, nell’intento di coinvolgere il maggior numero di cittadini, effettuerà il tragitto con una marcia accompagnata dal suono di una cornamusa e deponendo corone di fiori nei luoghi simbolo e nei monumenti ai caduti dell’operazione militare del luglio 1943.

La cerimonia si concluderà in serata, a Ragusa, in piazza San Giovanni con la deposizione di una corona di fiori presso il monumento ai caduti.

