Il Diprosilac ha incontrato il Senatore Luca De Carlo

In occasione della visita del Presidente della Commissione Agricoltura del Senato, senatore Luca De Carlo,effettuata a Ragusa presso il magazzino di stagionatura del Ragusano dop, anche per un confronto coi rappresentanti dei consorzi di tutela e dei presidi slow food del territorio ibleo, il Distretto Produttivo Siciliano Lattiero Caseario è intervenuto per rappresentare le criticità che stanno mettendo in serie difficoltà gli allevatori e per formulare proposte a favore degli imprenditori della filiera lattiero casearia siciliana.

Con gli interventi del presidente Enzo Cavallo e dei vice presidenti Salvatore Cascone e Sebastiano Tosto sono state illustrate le non indifferenti petenzialità produttive e qualitative della filiera e sono state evidenziate le difficoltà derivanti dagli effetti del covid, dall’aumento del prezzo dei mangimi e di tutti i costi di produzione in conseguenza della guerra Russia-Ucraina e delle anomale ed avverse condizioni che hanno caratterizzato gli ultimi anni e fortemente condizionato l’ultima annata agraria.

Al presidente De Carlo ed ai parlamentari che l’hanno accompagnato, i senatori Salvatore Sallemi e Salvo Pugliese ed il deputato regionale on. Giorgio Assenza, sono stati sollecitati concreti e risolutivi interventi per il riconoscimento dello stato di calamità naturale che ha compromesso la corrente annata agraria.

Da parte di tutti è stata denunciata inoltre la mancata liquidazione, a distanza di tanto tempo, degli aiuti straordinari previsti a favore dei produttori di latte pesantemente provati dalla crisi, ed è stata sollecitata la relativa liquidazione per scongiurare la possibile chiusura di altri allevamenti.

Nel suo intervento Enzo Cavallo ha fra l’altro invitato il sen De Carlo a partecipare alla prossima Fiera Agroalimentare Mediterranea e, per un confronto sulle potenzialità e sulle criticità della filiera lattiero casearia siciliana ha chiesto al Presidente di promuovere una audozione dei rappresentanti del Diprosilac da parte della commissione agricoltura di palazzo Madama.

Intervenendo il senatore De Carlo ha espresso apprezzamento per l’eccezionale valore raggiunto dalle eccellenze agroalimentari locali e siciliane; si è impegnato a seguire a livello istituzionale quanto emerso nel corso dell’incontro, sottolineando quanto si sta facendo a tutela del “made in italy” e l’impegno del governo nazionale concretizzato con lo stanziamento di cospicue risorse a favore del settore primario.

