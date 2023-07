Fisioterapista Aprile resta nello staff Avimecc Volley Modica

La dirigenza dell’Avimecc Volley Modica con in testa il presidente Ezio Aprile ha deciso di affidare anche per la prossima stagione la cura dei propri atleti al fisioterapista Giovanni Aprile.

Con il dottor Aprile, i biancoazzurri completano lo staff che affiancherà coach Enzo Di Stefano nel prossimo campionato di serie A3 di pallavolo.

Giovanni Aprile si è dimostrato negli anni una figura professionale di alto livello che con dedizione e passione è stato e continuerà a essere al fianco dei giocatori biancoazzurri aiutandoli a mantenere una costante tenuta atletica e a un recupero quanto più rapido possibile da eventuali problemi fisici.

“Sono felice e grato all’Avimecc Volley Modica per aver rinnovato la fiducia nei miei confronti – dichiara Giovanni Aprile – mi sono trovato assolutamente in sinergia con tutti loro e lavorare al fianco di coach Di Stefano, persona che stimo, sarà un motivo in più per continuare a crescere insieme. Insieme a tutto lo staff – continua – in questi anni di collaborazione abbiamo affrontato diverse criticità e siamo riusciti a tenere alti i colori della Volley Modica, lavorando da squadra. Ringrazio per la fiducia il gruppo dirigenziale che ha sposato in pieno ciò che io e il mio centro offre. Manu Medica, infatti, sarà per gli atleti dell’Avimecc Volley Modica il riferimento oltre che per la fisioterapia e l’osteopatia, anche per la massoterapia, per il pilates clinico e per la nutrizione sportiva. Io e i miei collaboratori – conclude Giovanni Aprile – ci impegneremo sempre per prevenire, curare e ottimizzare le performance dei nostri atleti”.

