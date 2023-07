Il Premio Oscar Susan Sarandon al Premio ragusani nel mondo

Il Premio Oscar Susan Sarandon sarà l’ospite d’onore della ventottesima edizione del Premio Ragusani nel Mondo, in programma il 29 luglio a Ragusa. L’appuntamento è fissato per le 20 in piazza Libertà a Ragusa. L’ingresso sarà libero. La presenza dell’attrice statunitense è stata annunciata oggi in conferenza stampa durante la presentazione della nuova edizione del premio che vedrà il ritorno della Sarandon, già premiata nel 2006 dopo aver riscoperto le origini ragusane del nonno, che di cognome faceva Criscione e che era partito da Ragusa verso l’America nei primi anni del ‘900.

Tra i premiati di quest’anno Veronica Di Quattro, manager di origini ragusane responsabile del marketing di Dazn e in precedenza al vertice di Spotify, e Giovanni Criscione, ragusano che ha costruito un brillante percorso professionale sulla sua consolidata abilità di cerimoniere. Il rapporto di Criscione con il Premio è nato nel 2006, quando portò sul palco Susan Sarandon, della quale scoprì origini familiari comuni

