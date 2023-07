Salta la prima seduta del consiglio comunale di Modica

È saltata la prevista prima riunione del consiglio comunale di Modica. A circa 40 giorni dalle elezioni il nuovo consesso cittadino, che in un primo momento era stato convocato per questo lunedì alle 19, non si è ancora insediato. Non si conoscono le motivazioni della mancata riunione ma si sa che sarà riconvocato dalla presidente uscente, Carmela Minioto, per sabato prossimo alle 10. Ricordiamo che il nuovo consiglio comunale sarà composto da 21 consiglieri di maggioranza e tre di minoranza.

Salva