Sostegno agli artigiani da 38 milioni

Un bando da 38 milioni di euro a sostegno degli artigiani siciliani. E’ stato approvato e pubblicato l’avviso ‘Più artigianato’ il cui obiettivo è sostenere gli investimenti delle imprese del settore. Gli aiuti consistono in un abbattimento degli interessi sui finanziamenti bancari o contratti di leasing finanziario fino all’80% del tasso di riferimento, cui si aggiunge un contributo in conto capitale pari al 20% degli investimenti sostenuti. L’aiuto è concesso con procedura valutativa a sportello. L’ente gestore del fondo è la Crias, la Cassa regionale per il credito artigiano. “Con questo provvedimento la Giunta e la maggioranza di Governo intendono aiutare realmente le imprese artigiane che sono reduci da anni di crisi nerissima acuita dalla pandemia e dall’aumento indiscriminato dei prezzi delle materie prime. Dalle ore 11 del 31 luglio 2023, accedendo al sito della Crias – www.crias.it – tramite la piattaforma “Crias Agevola” si potrà procedere all’invio della istanza attraverso le credenziali Spid”.

