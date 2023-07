Monterosso. Votazione dei progetti del Bilancio Partecipato

L’assemblea cittadina, svoltasi il 26 giugno scorso ha deliberato all’unanimità che la votazione dei progetti del Bilancio Partecipativo avrà luogo presso i locali del Centro giovanile nei seguenti giorni: Sabato 1 luglio dalle ore 16,00 alle 21 e Domenica 2 luglio dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Possono votare tutti i residenti che hanno compiuto, alla data della votazione, sedici anni di età.

Si può votare un solo progetto.

I progetti da votare qui di seguito elencati sono 10:

– Una Torrefaro per

Monterosso – Protezione civile;

– Riqualificazione campetto

Padre Pio;

– Laboratorio di ceramica

come strumento di inclusione e di ambienti che creano bellezza;

– Alla scoperta del borgo con A.G.R.A.S. ;

– Riqualificazione delle fontane pubbliche;

– Orologio comunale –

Restauro e Funzionamento;

– Sabato di San Giovanni 2

sett. 2023;

– VenerdInsieme;

– Un’estate a colori;

– Monterosso Almo in fiore.

Verranno finanziati con 5.000,00 euro i progetti che si classificheranno nei primi quattro posti.

