Scicli. Rissa a Donnalucata con sparatoria

Rissa fra tre tunisini finita in sparatoria. Rimane ferito un 36enne. Non corre, comunque, pericolo di vita. E’ ricoverato all’Ospedale di Modica. A lanciare l’allarme è stato il fratello della vittima. L’episodio è accaduto prima dell’alba in Contrada Dammusi, alla periferia di Donnalucata, nello sciclitano, quando i tre sono venuti alle mani per futili motivi. Poi è venuta fuori un’arma da fuoco. Chi ha sparato ha fatto perdere le tracce. Indagini dei carabinieri del Reparto operativo del Comando provinciale di Ragusa ed i colleghi del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Modica.

