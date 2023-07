Basket. La prossima Virtus Ragusa sarà targata Gianni Recupido

La Virtus Ragusa di basket cala l’asso annunciando l’ingaggio del coach ragusano. A lui il compito di guidare la squadra nella prossima stagione di serie B interregionale. Obiettivo dichiarato? Subito la B di Eccellenza.

Arriva il momento delle scelte per la Virtus Ragusa.

La prima di queste scioglie il riserbo sul campionato da giocare nella prossima stagione. Come è noto la società, per il tramite della presidente Sabrina Sabbatini, aveva recentemente reso pubblico il tentativo in corso per rilevare un titolo di B di Eccellenza. C’è stata e c’è ancora una chiamata al mondo imprenditoriale affinché si possano sostenere gli ambiziosi traguardi che tutto il pubblico ragusano si aspetta. Tuttavia, anche gli impedimenti di tipo tecnico, di non facile soluzione, hanno definitivamente fatto desistere la società dall’acquisto di un titolo di B nazionale. Si rimane però fedeli al progetto originale, alla valorizzazione del nostro territorio (atleti, staff tecnico ecc) così come accaduto negli ultimi anni.

Rimboccarsi le maniche, affrontare la prossima stagione di B di interregionale alzando l’asticella della qualità per provare immediatamente il salto in B di Eccellenza. Ci attende un anno di battaglie sui parquet e sugli spalti!

Il mercato di Ragusa comincia oggi con l’ufficializzazione della guida tecnica affidata a Gianni Recupido.

Un allenatore la cui storia non ha certo bisogno di presentazioni, sia nel nostro territorio che in ambito nazionale.

Ragusano doc, classe 1970, Recupido comincia la propria esperienza tecnica nella stagione 1990/91 nelle giovanili della Halley Roma. Rientra a Ragusa alla fine degli anni ’90 e siede in panchina a fianco di coach Mangano durante la stagione della Virtus in B1. L’anno successivo è uno di quelli che rimane impresso nella memoria della pallacanestro iblea. Siamo nel 1998-‘99 Ragusa conquista la storica promozione in A2 e Recupido affianca coach Gianni Lambruschi a cui nel frattempo era stata affidata la guida della squadra.

Il suo contributo al basket ragusano tocca tanto il settore professionistico, quanto quello dei vivai.

Dal 2012 è responsabile del settore giovanile alla Virtus Eirene. Arriva nel 2017 la guida della prima squadra. La vittoria della Coppa Italia e due finali scudetto consacrano gli oltre 20 anni di carriera tecnica dell’allenatore.

Dalla scorsa stagione torna alla guida del settore giovanile degli azzurri, una scelta di cuore per i colori di questa squadra e di dedizione ai giovani che rappresentano il futuro della nostra pallacanestro.

Quella del prossimo campionato di serie B è dunque l’ennesima sfida d’amore che Gianni Recupido si accinge ad affrontare con i colori della Virtus.

Come più volte chiarito dalla società un cammino che non si sarebbe certo interrotto, ma che ha solo subìto un rallentamento. Per questo motivo è stato dato un segnale forte nella continuità, calando il proprio “asso ragusano” e dichiarando il proprio intento di tentare il salto già in questo primo anno.

Insieme al coach si lavora già alla formazione del roster per assicurare l’obiettivo che ci si è prefissati.

Virtus Kleb Ragusa e Basket Club Ragusa, responsabile quest’ultima del settore giovanile, stanno inoltre lavorando di concerto per assicurare l’alto profilo delle guide tecniche nei vivai ,affinchè mantengano la storica qualità, vanto della nostra storia cestistica.

