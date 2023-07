Scuderi. Aiello ha per il momento perso la sfida di via Cavour

“La sfida di via Cavour a Vittoria, da parte di questa amministrazione comunale, si può ritenere, almeno per il momento, persa. A distanza di un anno e mezzo dall’insediamento della Giunta Aiello, infatti, e nonostante il supporto di un consulente che avrebbe dovuto rilanciarla, si registrano soltanto passi indietro. Ed è davvero una disdetta doversi confrontare con tale situazione a fronte di una realtà urbana che, un tempo, riusciva a richiamare flussi di visitatori provenienti da ogni parte della provincia”. Lo dice il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, manifestando la propria preoccupazione per quanto sta accadendo, a maggior ragione dopo che il sindaco continua a lanciare improperi a destra e a manca anche con riferimento a quella che si annuncia come una situazione difficile da sbrogliare. “Che fine ha fatto – continua Scuderi – lo strombazzato rilancio di via Cavour attraverso gli sgravi fiscali a supporto di chi intendeva avviare un’attività commerciale in zona? Che fine ha fatto la programmazione di eventi periodici che, in qualsiasi parte dell’anno, si prefiggeva l’obiettivo di richiamare i consumatori, offrendo loro iniziative di intrattenimento, creando, così, un circuito virtuoso per migliorare anche, e legittimamente, gli affari di chi opera in zona? E, se vogliamo, chi si sta occupando di una pulizia e di un decoro più appropriato per un’area che dovrebbe costituire il punto principe del rilancio di quello che un tempo era il salotto buono della città e che, adesso, sembra essere caduto in mano ai vandali? Le scorribande, purtroppo, non si contano. E’ cambiato, anche, il tessuto sociale. Ci sono tipologie di negozi che rischiano di modificare, e definitivamente, gli assetti di questa particolare via della nostra città. Occorrerebbe pensare a quello che un tempo veniva chiamato il piano commerciale e che, adesso, sembra soltanto un fievole ricordo. Purtroppo, nulla di tutto questo è stato fatto da questa Amministrazione che pensa solo a inventarsi dei “nemici” immaginari piuttosto che lavorare per definire un progetto di rilancio economico della città. Vittoria sta continuando a compiere continui passi indietro. E nessuno, purtroppo, sembra in grado di guardare al futuro. Magari proponendo eventi settimanali, notti bianche, il mercatino dell’antiquariato, eventi sportivi per i ragazzi. Tutto sembra un traguardo troppo difficile da raggiungere per questa Giunta municipale”.

Salva