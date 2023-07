Modica. Stilato il calendario della disinfestazione

E’ stato reso noto il calendario della prima tornata della Campagna di disinfestazione a Modica; gli interventi saranno da mezzanotte alle 5 del mattino, in tutte le aree della città, urbane ed extra urbane, nelle frazioni, in modo da rendere tranquilla l’estate dei residenti e di quanti verranno nel nostro territorio per trascorrere le ferie. Saranno cinque, ha comunicato il Sindaco – da quella tra domenica e lunedì prossimi, le notti destinati alla disinfestazione e si concluderanno all’alba di sabato mattina in corso Umberto”

“Come amministrazione comunale di Modica, ha dichiarato Samuele Cannizzaro, assessore all’Ecologia: abbiamo pianificato gli interventi su tutto il territorio e già nella notte tra domenica e lunedì, cominceremo da Montesano sino ad arrivare a Modica Alta. Man mano, interverremo su ogni angolo della Città di Modica, secondo un piano d’azione già redatto, in questa prima tornata. La raccomandazione è quella di non irrigare aree a verde, prati e quant’altro nel giorno dell’intervento di disinfestazione, per non vanificare l’efficacia del prodotto utilizzato e rendere inutile l’intervento”

