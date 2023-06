Ragusa. Nuove pattuglie di Polizia locale per il controllo del territorio

“Conosco molto bene le esigenze e la situazione del Centro di Ragusa. L’amministrazione Comunale di Ragusa, dichiara l’assessore Centri Storici e Polizia Municipale Giovanni Gurrieri, con l’avvio e l’impiego dei 6 nuovi agenti stagionali della Polizia Municipale, fin da subito ha avviato una maggiore attività di controllo al fine di garantire un efficiente presidio del territorio. Dal 19 giugno ci sono in funzione 3 pattuglie in più su tutto il territorio comunale e altre 3 pattuglie partiranno dal 3 luglio, con l’immissione degli altri 6 stagionali. Un’attività di monitoraggio che verrà svolta quotidianamente e che si pone l’obiettivo anche di un proficuo dialogo e supporto da parte dei cittadini privati per una maggiore attenzione”.

Salva