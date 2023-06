Assistenza territoriale. Ragusa, incontro con i vertici Asp

“Insieme all’assessore Giovanni Iacono – dichiara il sindaco Peppe Cassì -, presidente di Federsanità Sicilia e presidente vicario di Federsanità Italia, a cui ho affidato la delega alla Sanità, stamani ho incontrato il commissario sanitario Asp, Fabrizio Russo, e il direttore sanitario, Raffaele Elia.

Al centro dell’incontro, assolutamente collaborativo e proficuo, il tema dell’assistenza territoriale, ovvero la programmazione delle attività del nascente Ospedale di comunità di Ragusa e delle connesse Case di comunità che saranno dislocate in provincia.

In linea con quanto fatto in passato grazie al lavoro del dott. Luigi Rabito, che rivestì il doppio ruolo di assessore e primario di Terapia Intensiva in tempi di covid, proseguiremo il confronto costruttivo con Asp.

Sia l’azienda sanitaria con il nuovo Commissario recentemente insediato ma già nel pieno delle sue facoltà, sia l’Ente comunale con l’inizio del nuovo mandato, hanno vissuto fasi di rinnovamento e di continuità ed è necessario rinsaldare il dialogo per affrontare in sinergia le diverse problematiche della nostra sanità e al tempo stesso continuare a valorizzare gli elementi di forza”.

“Oltre al tema dell’assistenza sanitaria ospedaliera – aggiunge l’assessore alla Sanità, Giovanni Iacono -, nel confronto con la Direzione Asp sono state discusse questioni relative al modello di assistenza territoriale di cui al DM 77, alla presa in carico e all’integrazione socio-sanitaria nel territorio di Ragusa.

Alla luce della configurazione attuale sono state evidenziate criticità per le quali, in un percorso di collaborazione Istituzionale, si lavorerà insieme per individuare e mettere in atto le soluzioni necessarie”.

