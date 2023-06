Scuola: iscrizione IV anno Benessere del Grimaldi fino a 23 anni

Fino ai 23 anni non compiuti prima del prossimo mese di settembre (nati dal 2000 in avanti) sarà possibile iscriversi e frequentare il quarto anno di Operatore del Benessere (indirizzo estetico o acconciatura) presso l’Istituto di Istruzione Superiore Principi Grimaldi di Modica. L’annualità partirà per la prima volta a Modica nel prossimo mese di settembre grazie al recente accordo siglato dell’Ente di Formazione Professionale Esfo e lo storico istituto modicano. Il percorso continuerà anche con il quinto anno e consentirà agli iscritti di conseguire sia un’abilitazione tecnica che un diploma statale di istruzione superiore. Per iscriversi bisogna recarsi presso la segreteria studenti del Principi Grimaldi che si trova nel plesso centrale di Via Fabrizio, tutti i giorni fino alle 12.30. IMPORTANTE: sarà possibile iscriversi tassativamente entro le 12.30 di giovedi 6 luglio.

Contestualmente nel mese di settembre partirà anche il primo anno di Operatore del Benessere riservato invece a tutti quei ragazzi e ragazze provenienti dalla scuola media o da altri istituti purché non abbiano compiuto il 18esimo anno di età al momento dell’iscrizione.

