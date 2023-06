Fornitura idrica in provincia di Ragusa, Dipasquale (PD) precisa

“Sull’emendamento al cosiddetto “collegato” alla Finanziaria regionale approvato ieri sera e che stanzia somme importanti per l’erogazione di acqua irrigua nelle campagne danneggiate dall’alluvione di febbraio sia per la potabilizzazione dell’acqua per le frazioni di San Giacomo (Ragusa) e Frigintini (Modica), occorre fare chiarezza: il risultato ottenuto premia il lavoro collegiale di tutti i parlamentari del territorio che, dalla maggioranza e dalla minoranza, si sono impegnati sollecitando il Governo regionale per interventi concreti e tempestivi. Più volte ho incontrato l’Assessore Sammartino, che ringrazio per la disponibilità dimostrata, il quale aveva dato le proprie rassicurazioni tanto a me quanto agli altri parlamentari del territorio.

L’emendamento approvato ieri sera, dunque, lo voglio ricordare, stanzia delle somme che permetteranno di intervenire sulle condutture irrigue dell’area del Dirillo in territorio di Acate, gravemente danneggiate dagli eventi ciclonici di febbraio, per ripristinarle; permetterà inoltre di intervenire per la fornitura d’acqua potabile nelle frazioni di San Giacomo a Ragusa e Frigintini a Modica”.

Lo dichiara l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico, riferendosi all’attività d’aula di ieri sera durante la quale è stato approvato un emendamento che destina circa 112mila euro per la risoluzione di alcune problematiche di fornitura idrica nel territorio ibleo.

