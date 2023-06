Stradale per Scoglitti, Pelligra: “Necessarie soluzioni adeguate”

“Il dibattito sulle condizioni di sicurezza dello stradale per Scoglitti, a maggior ragione dopo il grave incidente verificatosi mercoledì sera, impone la necessità di adottare scelte ponderate ed efficaci, che non possono essere quella della mera installazione di un ulteriore autovelox. Sono necessarie azioni strutturali, il più possibile rapide. E’ opportuno che l’Amministrazione comunale intervenga per impedire che la nostra città continui a pagare questo tributo di vite umane”. Lo dice il consigliere comunale di Vittoria, Biagio Pelligra, segretario cittadino del Movimento politico Sviluppo ibleo, che prende posizione su una questione a cui, ora più che mai, è indispensabile trovare una soluzione anche se questa possa essere non condivisa dai residenti. Ma quando in ballo ci sono delle vite umane tutte le altre cose passano in secondo piano. “Andando avanti così – afferma Pelligra – non sappiamo quanti sono gli incidenti a cui assisteremo da qui alla fine dell’anno. Lanciamo, dunque, un invito all’Amministrazione comunale: convocare una conferenza dei servizi con tutte le altre autorità competenti per studiare una ipotesi percorribile che consenta, in breve volgere di tempo, di rendere più sicura questa arteria stradale. Non possiamo continuare a fare finta di niente. E, soprattutto, non possiamo disattendere quello che deve essere un obbligo di chi fa politica, a maggior ragione di chi amministra. Serve fornire, subito, una indicazione di massima per il futuro. E questa, riteniamo, deve essere una priorità per l’attuale Amministrazione comunale. Attendere ancora potrebbe risultare deleterio”.

