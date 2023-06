5 consigli su come vincere ad Aviator Demo e ad altre slot

Le slot machine sono i giochi da casinò più popolari. Sono relativamente semplici, ma emozionanti perché il senso di attesa è combinato con una grafica ultramoderna. Prima di scommettere con denaro reale, vale la pena provare a giocare alla Aviator demo o ad altre slot del casinò online gratuite. Questa opzione è ottima se volete vedere come funzionano i pulsanti e le funzioni bonus per prepararvi alle scommesse reali. Questi semplici consigli vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati in qualsiasi casinò.

Scegliete una RTP più alta

Il tasso RTP mostra quanto rendono in media le vostre scommesse in un determinato periodo di tempo. Questa percentuale è sempre inferiore al 100% e più è alta, meglio è per voi. Ad esempio, le slot con un RTP del 98% restituiscono 98 centesimi per ogni dollaro scommesso. Potete scegliere le slot con la più alta probabilità di vincita. La cosa principale è costruire una strategia accessibile.

Come si calcola la RTP? La percentuale di vincita nei casinò online può essere calcolata con una semplice formula. A tal fine, l’importo delle vincite deve essere diviso per l’entità delle scommesse e moltiplicato per il 100%. Conoscere l’RTP nella Aviator demo o in un altro gioco, è possibile calcolare il vantaggio percentuale della casa da gioco.

Ecco alcuni esempi di slot con RTP elevato:

Mega Joker di NetEnt con RTP dall’85,28% al 99%. La slot è realizzata in uno stile classico con un’imitazione della gestione di una slot in un casinò tradizionale. Questo gioco è stato rilasciato il 1° ottobre 2013.

Jackpot 6000. È un’altra slot di NetEnt con un rendimento teorico del 98,86%. La macchina è stata rilasciata il 24 dicembre 2014. Questa slot, come la precedente, è realizzata in un tema classico.

31429 Uncharted Seas di Thunderkick è una slot sull’avventura marittima con un RTP del 98,5%, rilasciata il 5 maggio 2016.

Marching Legions di Relax Gaming è dedicata ai guerrieri romani. È stato rilasciato il 2 luglio 2020 e il suo RTP è del 98,12%.

Jokerizer è una slot di frutta in 3D di Yggdrasil Gaming rilasciata il 1° marzo 2016. Il gioco ha cinque rulli di gioco e 10 linee di pagamento attive. La percentuale di età teorica va dall’88,8% al 98%.

Approfittate delle offerte di bonus del casinò

I casinò utilizzano i giri gratuiti per attirare nuovi membri. Queste offerte di benvenuto sono un ottimo modo per testare la piattaforma prima di effettuare un deposito reale. È possibile giocare alle slot e ritirare le vincite dopo aver soddisfatto i requisiti di puntata.

Assicuratevi che i termini e le condizioni siano chiari e che il moltiplicatore sia ragionevole. Ad esempio, un bonus di 10 dollari può avere un requisito di moltiplicazione di 10 volte. Di conseguenza, è necessario scommettere almeno 100 dollari per avere diritto al prelievo. E ricordate che giocare ai giochi gratuiti, come la demo di Aviator, non vi porterà a soddisfare i criteri di scommessa.

Applicare una strategia di stop-loss

Stabilite quanto siete disposti a perdere. Questo è un elemento fondamentale di qualsiasi strategia di gioco. Quando si gioca alla Aviator demo e ad altri giochi di casinò, è necessario stabilire una soglia che non si intende superare. Il limite può essere fissato per un singolo gioco, per una categoria di giochi o per più giri. Ricordate che le slot generano risultati casuali. Quindi, se iniziate una serie di perdite, non c’è garanzia che il prossimo giro vi porti una vincita.

Utilizzate solo slot progressive per scommesse massime

Queste slot offrono le vincite più alte possibili, perché i loro jackpot crescono insieme a ogni puntata del sistema. Tuttavia, in molti casi, è possibile vincere il jackpot solo se si effettua la puntata massima.

Se preferite le grandi vincite, la scelta di giochi come questi ha senso. D’altra parte, hanno un’alta volatilità, quindi le vincite sono meno frequenti. Alcuni giocatori si sentono più a loro agio con slot meno volatili, che offrono vincite stabili ma più contenute.

Sì, si può vincere alle slot machine online

È un’idea errata comune che le slot online non paghino. I giocatori possono vincere se hanno una strategia solida e interrompono il gioco quando ottengono un profitto. Una volta che si è fortunati, bisogna terminare la sessione per proteggere i propri fondi.

Salva