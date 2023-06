Marina di Ragusa. In dirittura d’arrivo i lavori del Lungomare Andrea Doria e dell’Infopoint

Sopralluogo stamani a Marina di Ragusa dove procedono i lavori di riqualificazione del Lungomare Doria, ormai prossimi al completamento.

“È in corso infatti – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Gianni Giuffrida – l’installazione delle ringhiere e già dalle prossime ore lo spazio transitabile verrà ulteriormente allargato”.

“Ho avuto modo di confrontarmi su questo intervento – prosegue il sindaco Peppe Cassì – non solo con alcuni passanti ragusani ma anche con tanti turisti, che già affollano le nostre spiagge: oltre ad apprezzare la qualità di servizi che hanno trovato, con una certa invidia ammirano come la nostra città abbia la capacità di migliorarsi ulteriormente con un intervento del genere.

Inoltre, abbiamo fatto visita anche al nuovo Infopoint di Piazza Malta: lasciando semplicemente che i lavori proseguissero, lo “scatolone”, come era stato forse troppo frettolosamente chiamato da alcuni, si è trasformato in un luogo decoroso e verde, situato in un asse strategico con spiaggia, piazza Malta, bagni pubblici di via Caboto e Parcheggio Rabito.

Completati gli arredi interni, sarà inaugurato il 30 giugno”.

