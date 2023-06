Santa Croce Camerina. Saranno divisi i servizi per la stagione estiva. Docce gratuite

Saranno divisi i servizi per la stagione estiva che erano stati accorpati nel bando per la razionalizzazione e la gestione decisa dal Consiglio comunale. “Avevamo proposto un progetto per unificare i servizi – spiega il sindaco Peppe Dimartino – ma non ci sono stati operatori economici che hanno partecipato. La nostra intenzione, dopo l’estate, è comunque quella di riformulare il bando e ripresentarlo”. Da una parte è in fase di affidamento l’appalto sulle Strice blu, attraverso i cui introiti si andranno a coprire i costi delle passerelle e delle nuove docce, che saranno gratuite, “fermo restando che la nostra intenzione – precisa il primo cittadino – rimane quella di riproporle a pagamento nel bando che come detto predisporremo dopo i mesi estivi. In questo momento c’era l’impossibilità da parte dell’Amministrazione di avviarle per motivi tecnici, oltre che gestionali. Da qui a mercoledì prossimo, contiamo di completare l’attivazione dei servizi in tutto il litorale”.

Salva