Vittoria. Serra San Bartolo arricchisce il patrimonio arboreo

Venerdì 23 giugno alle ore 11 nel parco di Serra San Bartolo a Vittoria verranno piantumati altri 200 alberi di carrubo. L’iniziativa dell’Amministrazione comunale, serve ad aumentare la vegetazione di alberi secolari in uno dei parchi più belli del territorio.

Per il mese di settembre, sono previste altre iniziative, ma stavolta gli alberi destinati al parco, saranno ulivi.

“Il verde pubblico, nei posti giusti, è un elemento importante e va incrementato adeguatamente. Un polmone verde quale il parco di Serra San Bartolo, recentemente ripulito e riportato in condizione di potere essere utilizzato dai cittadini, è il luogo ideale per incrementare il turismo rurale e le scampagnate” ha detto il Sindaco, Francesco Aiello.

Salva