Sopralluogo presso la Torre Cabrera di Pozzallo

Riunione al comune di Pozzallo sui lavori di restauro della Torre Cabrera.

All’incontro hanno partecipato oltre al Sindaco Roberto Ammatuna, l’Assessore alla Cultura Stella Morana, il direttore dei lavori Arch. Lo Brutto, il titolare dell’impresa AEmme aggiudicataria dell’appalto e il Sovrintendente ai Beni Culturali della Provincia di Ragusa Dr. A. De Marco.

Dal Palazzo di città, i partecipanti all’incontro, si sono spostati successivamente per un sopralluogo nella Torre Cabrera.

Il contratto è già stato firmato e l’Impresa a breve si era resa disponibile ad iniziare i lavori.

Considerato che si è in piena stagione estiva, il Sindaco ha proposto di spostare l’inizio dei lavori nel mese di settembre c.a. in una data da stabilire.

Il progetto di un importo complessivo di € 4.292.748,31, prevede la fruizione totale dell’intera struttura fino alla terrazza.

Inoltre, sarà demolito l’edificio commerciale realizzato negli anni 60 al posto del quale, saranno realizzati nuovo locali con destinazione servizi pubblici, biglietteria, bookshop, ecc..

I lavori avranno una durata di 18 mesi.

Pee il Sindaco Roberto Ammatuna è motivo di grande privilegio, dopo averla resa usufruibile parzialmente nel 1998, consegnare alla Città completamente restaurata la Torre Cabrera.

