Vittoria. Polizia arresta un tunisino intento a spacciare

Si trovava sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di Comiso per reati in materia di stupefacenti, il quarantasettenne pregiudicato di nazionalità tunisina sorpreso a spacciare a Vittoria e tratto in arresto nel pomeriggio di lunedì dagli uomini della Polizia di Stato.

Nello specifico, transitando presso via Diaz, l’attenzione degli agenti si è focalizzata verso una rivendita di bevande all’ingrosso, dalla quale veniva notato uscire proprio il noto pregiudicato di nazionalità tunisina 47enne. L’uomo veniva prontamente bloccato dai poliziotti e identificato.

In considerazione dello stato di agitazione e insofferenza al controllo dell’uomo, si effettuava una perquisizione personale che consentiva di rinvenire, abilmente celate nelle tasche dei pantaloni, 23 involucri, in plastica termosaldata, contenenti cocaina, del peso complessivo di 17 grammi e la somma di 1180 euro in banconote di vario taglio, provento dell’illecita attività di spaccio.

In considerazione del rinvenimento di sostanza stupefacente i poliziotti estendevano la perquisizione anche al veicolo a bordo del quale T.N. aveva raggiunto il comune di Vittoria. La ricerca dava ancora esito positivo, atteso che all’interno del vano porta oggetti dell’auto, veniva rinvenuta dell’altra sostanza stupefacente, nello specifico 27 stecchette di hashish del peso complessivo di 34 grammi, oltre ad un bilancino di precisione necessario per il peso della droga.

Il soggetto veniva accompagnato presso gli Uffici del Commissariato di P.S., ed espletate le formalità di rito, condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

Salva