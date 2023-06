Sicurezza e Ordine Pubblico a Vittoria. L’appello del Sindaco

Il Sindaco Francesco Aiello ha voluto esternare delle considerazioni in merito all’ordine pubblico in città.

“I temi della sicurezza e dell’Ordine pubblico non sono risolvibili in ambito locale. La competenza è dello Stato attraverso gli strumenti previsti dalla legge e l’adeguamento delle Forze dell’Ordine. È ovvio che è l’intera Città che deve collaborare e in primis il Corpo dei Vigili Urbani. Ma la questione non può essere mistificata o peggio consegnata alle corbellerie di una sociologia d’accatto che ne fa un fatto etnico. Ci vogliono uomini e mezzi. Rivolgo forte appello alla politica regionale e nazionale perché siano potenziati gli strumenti che ci consentano di monitorare e controllare il territorio anche con sistemi telematici. Ma ci vogliono più’ uomini e più’ mezzi. Le Forze dell’Ordine sono il presidio che noi ringraziamo ogni giorno per quello che fanno: ma sono numericamente insufficienti, sotto organico, soprattutto a Vittoria, città difficile.

Chi specula sulle nostre difficoltà su questo terreno fa solo male alla Città, mente sapendo di mentire e si assume responsabilità omissive vergognose.

A noi il compito non solo di collaborare ma anche quello di organizzare spazi e servizi di crescita civile, di strutture efficienti e di buon governo, senza traffici illeciti o corruzioni devastanti. E non è cosa facile dopo quasi venti anni di latitanza amministrativa”.

