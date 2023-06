Marina di Ragusa. Raccolta rifiuti plastic-free lungo le spiagge

Nella giornata di domenica 18 giugno il Leo Club Ragusa ha organizzato una raccolta rifiuti plastic-free lungo le spiagge di Marina di Ragusa. I volontari, con entusiasmo e spirito di amicizia, abbiamo contribuito, nel nostro piccolo a mantenere pulita la costa e siamo rimasti colpiti di quanti piccoli rifiuti sono presenti nonostante la presenza quotidiana del servizio comunale di raccolta, a testimonianza del fatto che l’azione di civiltà del singolo cittadino fa la differenza e di quanto sia importante attenersi a delle semplici regole di convivenza.

La plastica soprattutto ma anche la carta, pacchetti di sigarette, reti, bottiglie di vetro spesso rimangono per anni nelle nostre bellissime spiagge e zone verdi ed in posti come angoli, sotto le panchine, in posti difficilmente raggiungibili da macchinari che raccolgono rifiuti in quantità (per esempio quello che si usa per pulire le spiagge) e quasi sempre a poca distanza dai cestini che ormai sono ampliamente diffusi.

Pertanto con questa piccola iniziativa vogliamo dare l’esempio e lanciare un messaggio alla comunità di cui facciamo parte “usate i cestini!”. Per quanto siano notevoli le azioni messe in campo dal Comune per la raccolta di rifiuti, ci sarà sempre qualche punto dove non si riesce ad arrivare; quindi, fondamentale è portarsi avanti con il modo di vedere la propria città ed iniziare ad averla a cuore con delle azioni concrete e semplici, non esistono altre soluzioni, se non quella di contribuire in prima persona a mantenere una città pulita.

