Licitra nuovo segretario cittadino di Sviluppo ibleo ad Acate

Si chiama Fabiano Licitra il nuovo segretario cittadino del Movimento politico Sviluppo ibleo ad Acate. Giovane, universitario e impegnato professionalmente, Licitra è stato investito del nuovo ruolo dal presidente provinciale Mpsi, Andrea La Rosa, alla presenza del segretario cittadino di Vittoria, il consigliere comunale Biagio Pelligra. “Licitra, assieme a un gruppo di neomilitanti – sottolinea il presidente – ha accettato la nostra sfida, ponendosi in maniera assolutamente positiva verso quelle che sono le proposte del nostro movimento, affinché, il prima possibile, si possa organizzare su Acate una nuova realtà in grado di interagire con i gruppi politici esistenti e soprattutto di intercettare le esigenze della comunità. Per questo motivo, chiederemo, appena possibile, unitamente al neosegretario, una interlocuzione con le diverse anime politiche e non solo presenti sul territorio al fine di costruire un impegno comune e il più possibile teso a sviluppare quella collaborazione imprescindibile per progetti di ampio respiro”.

