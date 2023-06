“Libera”, il nuovo brano della modicana Pititto e di Gallozzi

Artemide Pititto, talentuosa cantante modicana, e Fabio Gallozzi, bassista partenopeo noto come Weiners, si uniscono per dare vita a un brano potente e carico di significato intitolato “Libera”. In uscita il prossimo 30 giugno, il singolo rappresenta un inno di libertà per le donne e una denuncia contro la violenza di genere.

“Libera”è una canzone che racconta la storia di una donna intrappolata in una relazione tossica, che le toglieva l’ossigeno e la libertà di essere se stessa. Il brano trasmette un messaggio di riscatto e di forza interiore, evidenziando l’importanza di liberarsi dalle catene di una relazione che impedisce di vivere appieno.

La canzone assume un significato ancora più profondo nel contesto attuale, in cui la tematica della violenza sulle donne è sempre più presente e urgente. “Libera” si propone di essere la colonna sonora delle donne che si ribellano e trovano il coraggio di vivere finalmente libere, rompendo il silenzio e denunciando le ingiustizie subite.

Artemide Pititto, originaria di Modica, è una giovane artista che ha conquistato il pubblico con la sua voce unica e la sua personalità magnetica. Sin da giovane, ha dimostrato un grande amore per la musica e le sue radici siciliane, che ha saputo trasmettere attraverso le sue interpretazioni appassionate.

Accanto a lei, nel brano “Libera”, c’è Fabio Gallozzi, bassista napoletano conosciuto come Weiners, che ha saputo imporsi nella scena musicale partenopea con il suo talento e la sua versatilità. L’unione di queste due anime creative rappresenta una fusione unica tra le sonorità siciliane e partenopee, creando un’esperienza musicale coinvolgente e vibrante.

Artemide Pititto, orgogliosa siciliana, e Fabio Gallozzi (Weiners), bassista proveniente da Napoli, uniscono le loro esperienze e le loro passioni per creare un brano che mette in luce la forza delle donne e celebra la loro resilienza. La fusione delle sonorità siciliane e partenopee dà vita a un’atmosfera coinvolgente che si sposa perfettamente con il messaggio di emancipazione e libertà.

Per seguire il percorso musicale di Artemide Pititto e Fabio Gallozzi (Weiners) e restare aggiornati sulle loro attività, è possibile seguire i loro canali social. Il duo è presente su Instagram all’indirizzo https://instagram.com/lafolliadiboedo. Attraverso questi canali, gli artisti condividono momenti dietro le quinte, pensieri sulla musica e interazioni con i fan.

“Libera” sarà disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming musicale a partire dal 30 giugno. Questo brano rappresenta un invito a tutte le donne che si trovano in situazioni di violenza o che hanno vissuto esperienze simili a trovare la forza di liberarsi e a vivere la propria vita in piena libertà.

Con “Libera”, Artemide Pititto e Fabio Gallozzi (Weiners) si uniscono per creare un inno di libertà e riscatto per le donne. Il brano è un richiamo all’orgoglio femminile e un messaggio di sostegno a tutte le donne.

