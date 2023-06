Aziende Olio Dop Monti iblei in grande spolvero a Morgantina

L’olio “Primo Dop” dell’azienda Frantoi Cutrera di Chiaramonte Gulfi si aggiudica il premio Morgantìnon d’Oro 2023. La manifestazione è stata organizzata dall’Ente sviluppo agricolo attraverso la propria sezione operativa periferica di assistenza tecnica (Sopat) di Valguarnera, con la collaborazione del Libero consorzio comunale di Enna. Tutti i riconoscimenti sono stati consegnati nel corso della premiazione dei migliori oli extra vergine siciliani tenutasi sabato scorso. La cerimonia si è svolta nel sito archeologico di Morgantina, ad Aidone, in provincia di Enna. L’edizione di quest’anno evidenzia la grande vitalità del comparto oleario siciliano con alti standard qualitativi. A valutare gli oli delle 84 aziende partecipanti, che hanno presentato 114 campioni, 14 dei quali per la sezione “Miglior Regalo”, sono stati gli assaggiatori dell’Ipa di Catania, coordinati dal capo panel Giuseppe Pennino. “Le nostre aziende continuano a fare incetta di premi e riconoscimenti – spiega il presidente del consorzio di tutela olio dop monti iblei, Giuseppe Arezzo – siamo orgogliosi e felici per questo ennesimo riconoscimento ai produttori nostri consorziati, come virtuosi protagonisti della costante crescita del settore. L’olio dop dei monti iblei rappresenta, certamente, uno dei migliori biglietti da visita della nostra terra, una promozione continua del nostro magnifico territorio”.

Ecco l’elenco completo dei premi assegnati suddivisi per sezione: Morgantìnon d’Oro 2023 al Primo Dop prodotto da Frantoi Cutrera S.r.l. di Chiaramonte Gulfi (Rg)

Sezione Miglior Olio

1° Cinque Colli prodotto da Az. Agr. Cinque Colli di Chiaramonte Gulfi (Rg)

2° Il Salto prodotto da Tenuta Giannone di Modica (Rg)

3° Cunzatillu prodotto da Az. Agricola Cunzatillu di Cassaro (Sr)

Sezione Miglior Olio Bio

1° Miscazzè prodotto da Tenuta Cavasecca s.s. Agricola di Noto (Sr)

Sezione Miglior Olio Dop Monti Iblei

1° Nettaribleo prodotto da Agrestis Soc. coop. agr. di Buccheri (Sr)

2° A Turri Dop prodotto da Frantoi Covato S.r.l. di Ragusa

3° Dop Monti Iblei 04 prodotto da Frantoio Galioto di Ferla (Sr)

Sezione Miglior Regalo

2° Frantoio Oleario Ruta di Modica (Rg) con l’olio Don Ciccio

Gold Selection

Sezione Miglior Olio a Tavola

1° Primo Dop prodotto da Frantoi Cutrera S.r.l. di Chiaramonte Gulfi (Rg) utilizzato per la realizzazione del piatto “Umami” dello chef Hermes Picone di Nicosia (En).

Gran Menzioni Sezione Miglior Olio

Oro: U Principi prodotto da Az. Agr. Suoru Maria di Chiaramonte Gulfi (Rg)

Bronzo: Salvatore Cutrera Nocellara prodotto da Frantoi Cutrera S.r.l. di Chiaramonte Gulfi (Rg)

Gran Menzioni Sezione Miglior Olio Bio

Oro: Bell’Omio prodotto da Agrestis Soc. Coop. Agricola di Buccheri (Sr)

Gran Menzioni Sezione Miglior Olio Dop

Oro: Polifemo prodotto da Viragì s.r.l.s. di Chiaramonte Gulfi (Rg)

Menzioni Speciali Sezione Miglior Olio Bio

Incanto bio prodotto da Oleificio Mallia S.a.s. di Modica (Rg) Menzioni Speciali Sezione Miglior Olio Igp Sicilia

Il Primizio prodotto da Tenuta Chiaramonte Soc. Agr. S.r.l. di Ragusa

Terre rosse Igp prodotto da Az. Agr. Giovanni Scollo di Caltagirone (Ct)

Cutrera Igp Sicilia prodotto da Frantoi Cutrera S.r.l. di Chiaramonte Gulfi (Rg)

