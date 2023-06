Vescovo Emerito R. Pain, ammesso alla comunione Chiesa cattolica romana

Il mese prossimo il Rev. Richard Pain, vescovo anglicano emerito del Galles, sarà accolto nella piena comunione con la Chiesa cattolica romana e presterà servizio come sacerdote presso l’Ordinariato anglicano, istituito dall’ex Papa Benedetto XVI nel 2011.

Il Rev. Richard Pain, che è stato vescovo anglicano di Monmouth, entrerà a far parte della Chiesa cattolica domenica 2 luglio a St. Basil e St. Gwladys a Rogerstone, in Galles. È il primo vescovo anglicano gallese a convertirsi al cattolicesimo attraverso l’Ordinariato personale di Nostra Signora di Walsingham.

L’ordinariato è strutturato in modo simile a una diocesi e consente agli ex sacerdoti e vescovi anglicani di entrare in piena comunione con la Chiesa cattolica, pur mantenendo alcune tradizioni anglicane. Ha una propria liturgia eucaristica, distinta da quella standard del Rito romano, e incorpora elementi del Libro delle preghiere comuni che non sono in conflitto con la dottrina cattolica.

Attraverso l’ordinariato, un sacerdote o un vescovo anglicano può entrare in piena comunione con la Chiesa cattolica e servire come sacerdote anche se è sposato. Pain ha sposato sua moglie, Juliet, più di 40 anni fa, e hanno due figli.

Pain è nato a Londra nel 1956 ed è stato ordinato sacerdote della Chiesa anglicana del Galles nella cattedrale di Newport nel 1986. È stato ordinato vescovo di Monmouth nel 2013 e si è ritirato nel 2019. Durante la sua permanenza nella Chiesa anglicana, ha assistito il discernimento e la formazione del clero.

Almeno 15 vescovi anglicani si sono convertiti al cattolicesimo attraverso l’ordinariato anglicano dal suo inizio, tra cui quattro vescovi nel 2021.

Uno dei convertiti del 2021, il Right Rev. Michael Nazir-Ali, era stato un membro di spicco della gerarchia anglicana. Era considerato un futuro contendente per il ruolo di arcivescovo di Canterbury, che è la posizione di più alto rango nella Chiesa d’Inghilterra e nella comunione anglicana.

