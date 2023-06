Ragusa. Serata dal titolo “Note per crescere – atto III“

Domani sera ( 17 giugno) con inizio alle 20 nei locali del teatro Tenda si svolgerà una serata di Beneficenza dal titolo “ Note per crescere – atto III” organizzata dall’associazione Natipercrescere con il contributo e la partecipazione del maestro Peppe Arezzo con la sua orchestra e di altri artisti come Nico Arezzo che ha partecipato a X Factor e a Sanremo giovani. La serata inoltre servirà a far conoscere la Domus “una casa di accoglienza ” messa a disposizione dalla Diocesi di Ragusa per i parenti dei ricoverati al GP2 ( la domus si trova proprio di fronte al GP2 ed è gestita dall’associazione Natipercrescere).

