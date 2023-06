Modica, in bici per l’Italia. Quest’anno in Calabria

Anche quest’anno il gruppo di amici “Zamerri Bikers”, grazie alla collaborazione con PRMFactory, azienda che produce nutraceutici e integratori per lo sportivo, Avis sezione di Modica e Antica Dolceria Bonajuto, sarà impegnato in un nuovo tour in bici nella Verde Calabria, toccando alcuni comuni e borghi incastonati nel Parco Nazionale dell’Aspromonte. Il gruppo si sposterà in treno fino a Lamezia Terme e da lì inizierà il percorso in bici che lo vedrà impegnato lungo le strade del Parco dell’Aspromonte. Il tour di quest’anno vede coinvolti 3 amici Modicani: Gianluca Burderi, Rosario Civello, Carmelo Pulino, appassionati di cicloturismo, mountain bike e bici da corsa.

Gli “Zamerri Bikers” partiranno il 22 Giugno 2023 e rientreranno il 28. Queste le tappe: Lamezia Terme, Cortale, Torre di Ruggiero, Fabrizia, Canolo Nuova, Gambarie; saranno coperti all’incirca 600 chilometri.

In accordo con la sede Avis di Modica e grazie anche alla riuscita dell’evento dell’anno scorso con la bellissima accoglienza della sede Avis di Assisi, si terrà un gemellaggio con una sede Avis Calabria.

Verrà realizzato un diario giornaliero (foto o video) che saràpubblicato sulla pagina Facebook del gruppo “Cicloturismo-mtb-trekking – Modica” e su Instagram.

