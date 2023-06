Pozzallo. Autorizzati due nuovi pozzi per uso acqua potabile

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Medico dell’Asp di Ragusa, ha autorizzato il comune di Pozzallo l’uso ad acqua potabile del pozzo Cesarò e del pozzo denominato Danieli.

Dopo una lunga e complessa procedura, arriva a conclusione l’iter autorizzativo che dà un’importante risposta alle esigenze della città che può affrontare con più tranquillità la prossima stagione estiva, che si preannuncia abbastanza interessante per quanto riguarda le presenze turistiche.

Per effetto del provvedimento emesso da parte della competente Asp, l’ordinanza n. 17 del 9 luglio 2022 viene revocata, pertanto si conferma la potabilità dell’acqua distribuita nel litorale est, nella zona compresa tra il Primo Scivolo e sino al confine con il territorio di Ispica, come già sostanzialmente accertato da questo Ente alla data di immissione in rete ed oggi ufficializzato e formalizzato con provvedimento 41738 del 14 giugno da parte del Direttore del Dipartimento di Prevenzione Medico dell’ASP di Ragusa Dott. C. Lauretta.

Come sempre la raccomandazione ad un uso dell’acqua razionale e corretto.

