Bandiera Blu: portalettere a Ispica per campagna social di Poste Italiane

C’è Ispica fra gli scatti scelti per la campagna social di Poste Italiane sul premio “Bandiera Blu 2023” ottenuto dalle spiagge del Ragusano insieme a Marina di Modica, Raganzino a Pozzallo e Marina di Ragusa.

A rilanciare la notizia del prestigioso riconoscimento, Rosalba, la portalettere di zona che posa sul lungomare di Ispica per la campagna social aziendale per omaggiare le località che hanno ottenuto l’ambito riconoscimento rilasciato dalla FEE, Foundation for Environmental Education per l’eccellenza delle acque di balneazione che rispettano rigorosi parametri di sostenibilità ambientale e sociale.

Rosalba, come altri undici colleghi siciliani che consegnano la corrispondenza e i pacchi ai cittadini nelle altrettante undici spiagge Bandiera Blu 2023, si è lasciata immortalare sul lungomare della cittadina balneare del Ragusano per raccontare, sui canali social aziendali, le bellezze di questo gioiello turistico che vanta una grande spiaggia di sabbia dorata finissima, con dune suggestive e fondali poco profondi che rendono il litorale particolarmente adatto alle attività di kitesurf e windsurf.

Per i portalettere di Poste Italiane è una soddisfazione poter svolgere il proprio lavoro, in questo particolare momento dell’anno, a contatto diretto con i tanti visitatori che hanno scelto i litorali più belli dell’Isola e vedere crescere e svilupparsi un territorio così ben valorizzato.

Nei prossimi giorni sul canale Instagram aziendale e al TGPoste verranno pubblicati ulteriori scatti dei portalettere dei comuni siciliani che hanno ricevuto il riconoscimento di Bandiera Blu 2023.

Salva