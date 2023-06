Festa a Ragusa. Premiati i vincitori del calcio balilla

Sono le giornate clou della festa del Preziosissimo sangue che, a Ragusa, nella parrocchia omonima, sta facendo registrare un numero consistente di presenze. Oggi, solennità del Sacratissimo cuore di Gesù, alle 9 ci sarà l’adorazione eucaristica, alle 15 la coroncina alla Divina misericordia, alle 18,15 la benedizione eucaristica, alle 18,20 la recita del Rosario e alle 19 la santa messa presieduta dal canonico sacerdote Maurizio Di Maria, parroco della parrocchia Maria Regina in Ragusa. Domani, invece, cuore Immacolato della Beata Vergine Maria, alle 18,20 la recita del Rosario e alle 19 la santa messa presieduta dal sacerdote Francesco Ottone, parroco della parrocchia San Pio X a Ragusa. Per quanto riguarda le iniziative del programma ricreativo, domani, dalle 21, al via la sagra della porchetta e del cannolo mentre alle 21,30 musica live e balli in piazza con la band Max Pomato The vintage proveniente da Bolognetta, in provincia di Palermo. “Il nostro obiettivo – sottolinea il parroco, il sacerdote Giuseppe Russelli – è fare in modo che questi momenti possano essere vissuti all’insegna dell’unione e dell’aggregazione da parte di tutti i componenti della comunità ma anche di chi intende trascorrere assieme a noi una serata all’insegna della letizia e della concordia”. Intanto il sodalizio Bumby Team si è aggiudicato la sesta edizione del torneo misto di calcio balilla umano. Seconda classificata la squadra The Avengers, terza Panchester. “Grazie a tutti i partecipanti – dicono gli organizzatori – e a coloro i quali hanno reso possibile la realizzazione della manifestazione”.

Nella foto il gruppo vincitore del calcio balilla umani

