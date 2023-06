E’ morto Gino Mader, corridore caduto ieri in un burrone

g.r.

Non ce l’ha fatta il ventiseienne Gino Mader, svizzero della Bahrain Victorious, deceduto stamane dopo la rovinosa caduta di ieri in un burrone alto 10 metri nella fase finale della quinta tappa del giro di Svizzera. L’elvetico non è riuscito a controllare la bici in una discesa molto veloce e pericolosa finendo dritto nello stagno sottostante. A nulla sono valsi i soccorsi per lo sfortunato ciclista della Bahrain nonostante l’arrivo dell’elisoccorso e il ricovero all’ospedale di Coira. Questa mattina è arrivata la notizia della tragica scomparsa.

