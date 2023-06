La buona sanità a Modica. Riceviamo

Egregio direttore,

Il sottoscritto Carmelo Di Martino è stato ricoverato presso la Divisione di Medicina dell’Ospedale Maggiore di Modica per una pancreatite acuta per 19 giorni in totale.

Ho riscontrato una professionalità di altissimo livello del direttore Dott. Gaetano Cabbibbo e di tutte le dottoresse che lo coadiuvano.

Il caposala a tutto il team di infermieri sono di una preparazione eccelsa, per non parlare della disponibilità e della grande umanità che mostrano nel portare avanti la loro missione.

In un mio momento di difficoltà ho trovato una famiglia che mi ha curato e trattato in maniera eccelsa.

Confido sulla sua grande professionalità di giornalista affinché queste mie poche parole arrivino agli interessati e che noi utenti potremo essere tranquilli di avere medici e infermieri del genere per le nostre cure.

Distinti saluti

