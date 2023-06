Scoglitti, Scuderi. “Spiagge, a metà giugno siamo all’anno zero”

“E’ di nuovo anno zero. Scoglitti, purtroppo (e non ditemi che non l’avevamo detto) non si presenterà pronta per l’estate 2023. Con buona pace dei propositi ambiziosi di questa amministrazione che, già l’anno scorso, aveva lasciato a desiderare e che nulla di positivo ha fatto finora. E’ una situazione disarmante. Che evidenzia la grande imperizia con cui questo gruppo di persone che sta alla guida della città, con la conduzione di un sindaco che, evidentemente, ormai ha già dato tutto e non ha nessun altro contributo da fornire perché si migliori, non sa più quali pesci pigliare”. Lo dice il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, fotografando la gravità della situazione. “Intanto – aggiunge – altro che nuovo lungomare completo entro il 30 giugno. C’è il rischio che passi pure questa estate. E l’opera che avrebbe dovuto fungere da traino per l’economia locale, rimane ferma al palo. Ma, dico io, che senso ha tutto questo? Siamo arrivati a metà giugno e a Scoglitti le spiagge, per usare un eufemismo, sono in alto mare. Sporcizia ovunque, ringhiere di legno divelte, pedane inesistenti. Non parliamo, poi, di passerelle e accessi per i disabili. Le docce non ci sono. E stiamo facendo riferimento alle necessità primarie. Immaginare, poi, un percorso che accolga i turisti è qualcosa di avveniristico, al di là della nostra comprensione. Ma davvero ci siamo ridotti così? Davvero non riusciamo a programmare neppure le cose più semplici che si renderebbero necessarie per garantire la normalità in una frazione rivierasca che vuole chiamarsi degna di questo nome? No, davvero, non capisco. E’ una situazione davvero complessa e, allo stesso tempo, penalizzante per turisti e villeggianti oltre che per i cittadini di Scoglitti. Mai eravamo caduti così in basso. L’intera frazione abbandonata a se stessa. E’ chiaro che tutto questo non depone a favore del territorio. Altro che rilancio. Così questo sito si affosserà definitivamente”.

Salva