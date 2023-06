Vittoria. Suocero e genero spacciatori ora in manette

I poliziotti della Squadra Mobile e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria con l’ausilio di personale della Squadra Cinofili di Catania hanno tratto in arresto un 26enne ed il suocero di 56 anni.

In occasione di un servizio di controllo del territorio svolto in quel comune nei giorni scorsi gli agenti hanno notato un anomalo andirivieni di soggetti noti quali assuntori di sostanze stupefacenti, dall’abitazione di un giovane che si trova agli arresti domiciliari per reati in materia di droga.

Sospettando un’attività di spaccio i poliziotti hanno fatto accesso all’abitazione e con il supporto delle unità cinofile hanno effettuato una perquisizione domiciliare. Anche in questo caso l’infallibile fiuto del cane poliziotto ha consentito agli agenti di rinvenire abilmente occultata in un nascondiglio 11 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, 34 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, una pianta di marijuana con infiorescenza del peso di circa 40 grammi, un bilancino di precisione, varie bustine in plastica e un “libro mastro” con annotati nomi degli acquirenti e a fianco le somme di denaro.

Durante la perquisizione non è sfuggita ai poliziotti la presenza anomala di fili elettrici facendo ritenere un furto in atto di energia elettrica.

Pertanto, hanno richiesto l’intervento sui luoghi dei tecnici dell’Enel che hanno accertato l’allaccio abusivo alla rete elettrica che alimentava l’abitazione del giovane e quella del suocero ubicata nello stesso stabile.

Inoltre, all’interno dell’abitazione del 26enne è stato rinvenuto un falchetto tinninculus, rapace di specie protetta la cui detenzione è illegale, che è stato affidato a personale della Ripartizione Faunistica di Ragusa per le cure necessarie.

In considerazione di quanto rinvenuto dai poliziotti il giovane è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, furto di energia elettrica, detenzione illegale di animali di specie protetta e maltrattamenti di animali e dopo le formalità di rito è stato condotto presso la casa circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il 56enne, invece, è stato tratto in arresto per furto di energia elettrica e dopo le formalità di rito condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.

