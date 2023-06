Controlli dei Carabinieri a Giarratana e Santa Croce Camerina

I Carabinieri della Compagnia di Ragusa, nel corso del fine settimana appena trascorso, hanno messo in atto mirati servizi coordinati di controllo e di prevenzione dei reati in genere nei territori dei comuni di Giarratana e Santa Croce Camerina. Identificate complessivamente 155 persone (tra cui numerosi stranieri), controllati numerosi esercizi pubblici, controllati 92 autoveicoli ed elevate 12 contravvenzioni per varie violazioni al codice della strada, quali mancato uso delle cinture di sicurezza, uso del telefono alla guida, mancata copertura assicurativa e guida con patente scaduta. Inoltre, sono stati controllati diversi soggetti sottoposti a misure di prevenzione e misure giudiziarie. I numeri appena elencati sono i risultati dei controlli effettuati da numerose pattuglie dell’Arma, sotto il coordinamento della Compagnia Carabinieri di Ragusa, che si sono concentrate soprattutto nelle zone di Via Caucana, Piazza degli Studi, Piazza G.B. Celestre, nonché delle principali vie di accesso a Santa Croce Camerina, e nelle zone di Corso XX Settembre, Via Aldo Moro e della Strada Statale 194 di Giarratana.

