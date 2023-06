Novità per i precari ASP sanitari e non

Novità in arrivo nelle prossime settimane per il personale sanitario e non in forza all’ASP. Gli amministrativi provenienti dal click day che hanno il contratto in scadenza, avranno un’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2023 alle medesime condizioni attuali. Novità anche per il personale infermieristico che vedrà stabilizzate altre 80 unità che si sommano alle altre 131 già stabilizzate precedentemente. Inoltre nei prossimi giorni saranno chiamati dalla direzione provinciale gli 81 ASU precari per illustrare loro il percorso che porterà alla stabilizzazione. A darne notizia è l’Onorevole Ignazio Abbate: “Complimenti alla Direzione Aziendale di Ragusa perché si stanno adoperando affinchè tante problematiche legate ai contratti di lavoro siano risolte nei prossimi mesi e finalmente si possa mettere la parola fine all’incertezza lavorativa che attanaglia queste diverse categorie di lavoratori, in particolar modo gli ASU”.

