Monterosso. Progetto “Scuole aperte – laboratori di crescita”

Grande successo per le giornate conclusive del progetto “Scuole aperte – laboratori di crescita anno scolastico 2022-2023”, a cura dell’Istituto Comprensivo “ L. Capuana” di Giarratana e Monterosso. Nei locali della palestra comunale di Giarratana e l’auditorium comunale di Monterosso Almo, gremiti in ogni ordine di posto, gli studenti partecipanti al progetto coordinati dai professori Micieli, Pirrè e Stella hanno messo in scena una rappresentazione teatrale dal titolo Bambi. Il Dirigente Scolastico, Anna Caratozzolo, si è congratulata con i docenti e gli studenti ed ha ringraziato i sindaci dei due Comuni per il partenariato. Il progetto fa parte degli interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali del territorio siciliano per sostenere progetti di ampliamento dell’offerta formativa e sperimentazione di modelli educativi, con apertura delle scuole oltre l’orario “ordinario” ed è stato finanziato dalla Regione Siciliana per sostenere le scuole statali per la realizzazione di interventi diretti all’ampliamento e al potenziamento dell’offerta formativa, al supporto agli studenti e studentesse a rischio di insuccesso e dispersione scolastica e alle loro famiglie. E’ stata l’occasione per la creazione per tutti gli alunni di momenti di incontro e di cittadinanza attiva, con la realizzazione di iniziative artistiche, nell’ottica di valorizzare la scuola come agenzia educativa attiva aperta e partecipata e polo civico e culturale di comunità.

Nella consapevolezza che la scuola rappresenta, specie in alcuni territori, il più

significativo presidio educativo, che può diventare luogo di diffusione di opportunità culturali per tutti e importante laboratorio di cittadinanza.

