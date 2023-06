La bandiera blu tornerà a sventolare da sabato 17 giugno a Marina di Modica e Maganuco

Sabato 17 giugno alle ore 17:00 in Piazza Mediterraneo a Marina di Modica verrà issata per il terzo anno consecutivo la bandiera blu, simbolo di qualità del territorio e di quantità di servizi offerti ai bagnanti. A darne notizia è il Sindaco di Modica, Maria Monisteri, che sabato avrà l’onore di far sventolare la bandiera blu 2023. Una delle undici assegnate in Sicilia, una delle Regioni che ha confermato il buon risultato dello scorso anno. “Sarà una grande soddisfazione per me – commenta il primo cittadino modicano – poter issare quella che non è solo una bandiera ma è molto di più perché rappresenta gli sforzi fatti prima per ottenerla, tre anni fa per la prima volta nella storia, e poi per mantenerla. Forse non tutti sanno che per essere inseriti in questo prestigioso elenco bisogna rispettare dei parametri severi e continui esami. Per cui non è per nulla scontato mantenerla per tre anni di seguito. Siamo convinti di aver gettato le basi perché il nome di Modica sia inserito stabilmente tra le eccellenze balneari. Intanto Marina e Maganuco si faranno trovare pronte per l’appuntamento con l’estate 2023, in questi giorni stiamo effettuando i lavori di miglioria alle strutture, la scerbatura e altri lavori di manutenzioni necessari in previsione dell’aumento dei residenti a partire dal primo luglio”.

