Prefettura. Firmato accordo di partenariato con Sicindustria

Questa mattina, presso il Palazzo di Governo, il Prefetto di Ragusa Giuseppe Ranieri e il Presidente della Delegazione provinciale Sicindustria Leonardo Licitra hanno sottoscritto un Accordo di collaborazione per la formazione e l’aggiornamento del personale della Prefettura interessato agli obblighi di cui all’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’accordo autorizzato dai competenti Uffici del Ministero dell’Interno, rappresenta la formalizzazione di un rapporto di collaborazione con la locale Confindustria già ampiamente sperimentato che sin da subito ha corrisposto all’iniziativa proposta confermando la disponibilità a gestire la formazione del personale in servizio presso la Prefettura nell’ambito delle attività formative e di aggiornamento programmate periodicamente in favore del personale delle imprese consociate avvalendosi degli enti a tal fine autorizzati.

In particolare, con tale intesa finalizzata a disciplinare specifici rapporti di collaborazione per la formazione delle figure chiave coinvolte nel sistema di gestione della sicurezza della Prefettura, viene riservata particolare attenzione al tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e conseguentemente alla formazione obbligatoria prevista per i dipendenti che, come noto, consente a ciascun datore di lavoro di adempiere alle prescrizioni normative in materia.

Secondo gli impegni assunti dalle parti, la Prefettura, in relazione al fabbisogno formativo del proprio personale provvederà ad elaborare un apposito progetto riferito segnatamente alle attività di formazione e aggiornamento periodico previste per il personale incaricato nel rispetto del Documento di Valutazione del Rischio e secondo quanto previsto dal Piano di emergenza aziendale che stabilisce le misure necessarie che i lavoratori devono mettere in atto per ridurre al minimo il rischio in caso di emergenza.

Dal canto suo Sicindustria, in relazione al fabbisogno formativo rilevato, si impegna a programmare e realizzare a titolo gratuito le attività formative in favore dei dipendenti della Prefettura in concomitanza con i corsi organizzati periodicamente per il personale delle imprese consociate per il tramite degli enti di formazione autorizzati, tra i quali è stato individuato – per la disponibilità sin da subito assicurata – l’ente S.A.C. Srl (Sicurezza Ambiente Certificazioni), rappresentato nella circostanza dal dott. Giancarlo Iurato, nella qualità di responsabile del previsto progetto formativo.

Il documento sottoscritto – come dichiarato dal Prefetto con grande soddisfazione – rappresenta uno strumento importante perché, oltre a consentire precisi adempimenti volti al raggiungimento di un fine nobile quale è la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro garantendo la continuità della formazione al personale dipendente, si connota come esempio di fattiva sinergia inter-istituzionale, fondamentale per lo sviluppo di buone pratiche oggi più che mai necessarie per corrispondere al meglio agli effetti negativi della spending review sulle attività di formazione nella pubblica amministrazione, senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione.

Salva