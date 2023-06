Modica. Occhipinti confermato Luogotenente Governatore Kiwanis

Confermata la nomina di Giovanni Occhipinti del Club di Modica a Luogotenente Governatore dell’Anno Sociale 2023/2024.

La conferma è arrivata al termine di una valutazione positiva tra gli Officer dei nove clubs della Divisione 3 Sicilia.

Quali sono i compiti di un Luogotenente, figura centrale nella gestione della divisione: formare i dirigenti dei club, aiutare i club ad accrescere il numero dei soci, costruire nuovi club e consolidare l’impegno e il morale dei soci. L’efficacia con la quale i compiti saranno svolti è il mantenimento della buona salute e della vitalità dei club della divisione, e di riflesso, anche di tutto il Kiwanis.

Il luogotenente governatore deve stabilire una visione chiara per l’anno a venire, fissando obiettivi per la divisione. Ogni obiettivo della divisione deve essere specifico e raggiungibile e deve essere suddiviso in tappe precise con scadenze per ciascuna tappa. È necessario nominare le persone responsabili di ciascuna tappa; le tappe e le responsabilità devono essere comunicate a tutti coloro che hanno un ruolo attivo nel conseguimento dell’obiettivo

Giovanni Occhipinti è un socio Kiwanis di lunga militanza avendo coperto tutti gli incarichi del club di appartenenza dimostrando fedeltà e capacità realizzative dei principi che sostengono lo statuto del club service.

Nel corso della stessa serata si è proceduto all’elezione del successore nella persona di Antonello Forestieri socio del Club di Augusta.

