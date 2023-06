Tentativo d’intrusione di telefoni e droga nel carcere di Ragusa

Personale della polizia penitenziaria della Casa Circondariale di Ragusa ha intercettato per tempo, il tentativo fraudolento di intrusione all’interno dei reparti detentivi, di nove telefoni Smartphone e un ingente quantitativo di hashish. Il materiale in questione è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione della Procura presso il Tribunale di Ragusa, per gli ulteriori accertamenti di legge.

Le Segreterie Sindacali SINAPPE – UIL POL PEN – FNS CISL – FP CGIL, esprimono particolare compiacimento per l’operazione della Polizia Penitenziaria, in forza al

Reparto della Casa Circondariale di Ragusa, che mostrando spiccate doti professionali, nonostante l’annosa e grave carenza nell’organico dell’istituto.

Sono divere le operazioni che si sono susseguite di recente per opera degli uomini e delle donne della Polizia Penitenziaria di Ragusa, alla ricerca e al sequestro di varie sostanze stupefacenti,

telefonini micro cellulari e Smartphone, veicolati in vario modo all’interno dell’istituto e talvolta, bloccati in tempo, come in questa occasione, solo grazie all’abnegazione e allo spirito di Corpo che contraddistingue questi poliziotti.

A parere delle organizzazioni sindacali, è chiaro l’intento di alcuni soggetti detenuti, di voler realizzare e praticare, così come avviene in altri istituti penitenziari, traffici illeciti, consistenti principalmente nello spaccio di sostanze stupefacenti e nell’introduzione di telefoni, garantendosi una fonte di guadagno, anche durante la detenzione.

“Spesso, queste insane condotte, hanno riflessi negativi anche nella convivenza stessa tra detenuti, poiché va specificato, che non tutti i soggetti detenuti approvano talune condotte, ma nella forzata condivisione degli spazi comuni (camere detentive, aule scolastiche, cortili passeggio, ecc…), ne subiscono causa forza maggiore, la prevaricazione e i rischi di specie.

Queste Segreterie Sindacali Provinciali, nell’evidenziare che questi episodi, sono sempre più frequenti per l’ormai cronica carenza di Personale, non possono esimersi dal segnalare che gli

eccessivi carichi di lavoro, quotidianamente, inficiano sulla tenuta psico-fisica degli operatori, particolarmente stanchi e provati”.

A breve, sarà comunicato formalmente, alla Direzione e agli Uffici Superiori competenti, “lo Stato di Agitazione” che molto probabilmente verterà in successive iniziative di pacifica protesta, per lanciare un grido di allarme, non solo all’opinione pubblica ma anche alle istituzioni preposte, affinché si attivino con urgenza a ridare dignità al personale ivi operante fornendo un cospicuo adeguamento dell’organico.

