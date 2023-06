Ispica. “Necessario accelerare per salvaguardare le coste”

I Consiglieri Comunali della “Lista Civica Muraglie Sindaco”. Pierenzo e Giovanni Muraglie, Angelina Sudano, Carmelo Oddo, ed il Presidente di “Valìa – Voglia di Ispica”, Marco Ruffino, pochi giorni fa avevano segnalato la necessità di fare presto, per evitare ulteriori danni alla costa causati dall’erosione, attuando il progetto di completamento di ripascimento morbido già finanziato e aggiudicato.

“È vitale – spiegano – chiedere con forza agli uffici regionali lo sblocco della vicenda per evitare di mandare in fumo anni di investimenti e sacrifici.

Le immagini sono impietose e dimostrano il grado di sofferenza del litorale che con fatica guadagnerà, speriamo nell’arco di qualche giorno/settimana, alcuni metri di arenile.

L’intervento di completamento attraverso la realizzazione dei pennelli mancanti è indispensabile per tutelare le nostre spiagge, il nostro mare e gli investimenti fatti nel settore del turismo.

Queste bellezze naturali sono patrimonio di Ispica e rappresentano la nostra offerta ai turisti, tutelarle è un nostro dovere. Dobbiamo fare in fretta e fare di tutto perché ad ottobre possano iniziare i lavori.

In caso contrario ci viene oggettivamente difficile comprendere come si possano attrarre nuovi investimenti per la realizzazione delle strutture previste dal piano spiagge (PUDM).

Se la spiaggia manca, dove costruiamo le strutture”?

