Per fermare la controffensiva ucraina…l’opinione di Rita Faletti

Dalle parti del Cremlino gli attentati in territorio russo, anche in profondità, mediante droni, e le incursioni nella regione di Belgorod, mai rivendicati da Kyiv, non sembrano aver provocato particolare turbamento. Putin ne ha parlato a reti unificate con la solita imperturbabile calma dicendo che sì nelle aree di confine la sicurezza va aumentata. Stessa apparente indifferenza nei confronti dei combattenti russi filo-ucraini, soprannominati “partigiani” e delle legioni Free Russia (ex militari russi ostili al Cremlino), e nulla trapela sugli scontri interni alla cerchia dello zar. Fanno ormai parte della quotidianità, invece, le accuse di incapacità che Prigozhin lancia a Shoigu o Gerasimov o a entrambi e indirettamente a Putin, “Quando si fa una guerra ci vogliono coraggio determinazione e attributi d’acciaio”. Ognuno recita una parte in commedia, ma intanto, mentre gli attacchi di missili droni e artiglieria continuano a colpire l’Ucraina, uccidendo e distruggendo, non si può negare che qualcosa non sia cambiato in questa guerra di aggressione, che, nelle intenzioni di Putin, dovrebbe continuare “fino al raggiungimento degli obiettivi”. Che sembrano però allontanarsi come un’illusione ottica, anche perché, dietro la nuda brutalità russa, non si intravede una strategia. Quella che, al contrario, si ipotizza osservando in prospettiva il fronte ucraino. Il primo segnale, dopo l’annuncio della controffensiva di primavera, attesa da tempo, è il silenzio, che bene si accorda alla sorpresa. Gli ucraini si preparano a riprendersi i territori rubati con la risolutezza e lo stato d’animo di chi sta difendendo la libertà del proprio Paese e sa di essere nel giusto. Lo stesso non si può dire dei russi invasori: morale basso per le perdite subite (le formazioni d’élite sono state decimate), difficoltà non messe in conto tra cui la resistenza a oltranza degli aggrediti, la conquista di città solo dopo averle ridotte in macerie, una magra consolazione per un esercito che si riteneva imbattibile. E, per giunta, la supremazia aerea mai ottenuta, i missili di ultima generazione impossibili da intercettare che sono stati intercettati e abbattuti dai sistemi di difesa americani e, di sfondo, la guerra civile tra i diversi apparati militari. L’ “immancabile successo militare” di Mosca tarda a compiersi e il contrattacco di Kyiv, che si immagina imminente, ha tolto la tranquillità al paranoico capo del Cremlino, spingendolo verso azioni autolesioniste e irrazionali. La notte tra sabato e domenica scorsi, nell’oblast di Kherson, la diga di Nova Khakovka, ultima del sistema di dighe lungo il fiume Dnipro, è stata distrutta. La barriera di cemento che regolava il flusso d’acqua verso la Crimea, assicurando l’irrigazione dei campi coltivati e l’acqua potabile agli abitanti della penisola in mano a Mosca dal 2014, è esplosa. L’alluvione ha sommerso una vasta area sulla riva sinistra del Dnipro, più bassa della riva destra rimasta asciutta. Putin ha ripetuto la sceneggiata alla quale siamo abituati: tutta colpa degli ucraini. Versione che avrebbe qualche possibilità di essere credibile se non venisse da un bugiardo. Ma, come sempre, sono i fatti a smentirlo: la detonazione è avvenuta dall’interno, non dall’esterno, nel qual caso i danni non sarebbero stati così ingenti; inoltre, quell’area è sotto il controllo dei reggimenti russi da quando i referendum farsa hanno decretato il possesso di Mosca delle due infrastrutture, la diga e la centrale idroelettrica. A provare la responsabilità del Cremlino concorre la fuga dei russi, per salvarsi la pelle, verso zone più alte, mentre molte famiglie chiedevano inutilmente aiuto dagli abbaini delle loro case. Eroismo degli invasori! Dunque, perché causare questa sciagura, se non per rendere impenetrabile la regione di Kherson o rallentarne l’accesso ai carri armati ucraini che stanno pressando ai confini del Donbas e spostare, così, un po’ di forze nel Donetsk? Mosca accusa Kyiv di aver messo in pericolo la vita degli abitanti dell’area sommersa, ma quegli abitanti non sono quelli che il Cremlino considera suoi? La diga non è quella infrastruttura che salvava dalla siccità la Crimea, considerata russa dal 2014? Con questo gesto di insana barbarie, Putin ha dimostrato una volta di più che del popolo, che sia ucraino o russo, non gliene importa niente, il suo agire è unicamente mosso dalla necessità di non perdere la sua maledetta guerra. I russi hanno ammesso di aver minato una parte della diga in ottobre e averne fatto saltare un pezzo per il medesimo motivo: fermare le truppe ucraine. Essi temono lo scontro diretto e colpiscono a casaccio dal cielo e dalla terra, continuano a costruire dighe e distruggerle per fermare Kyiv. Putin non ci sorprende: nel 1941 i carri armati tedeschi si stavano avvicinando e Stalin decise di fermarli distruggendo la stessa diga. Massacrare e distruggere è specialità dei dittatori. Le immagini della regione devastata lo testimoniano tristemente: case sommerse, tetti di legno che navigano sull’acqua scura dove 150 tonnellate di sostanze tossiche che giacevano nei magazzini adiacenti la diga si sono riversate nella corrente che ha preso la via del Mar Nero. Molti morti, persone evacuate, cigni che nuotano nella piazza alluvionata di Nova Khakovka, un’area protetta che non esiste più, animali morti. Si intuisce che la linea di comando russa è implosa, mentre gli ucraini, nel silenzio, lanciano la controffensiva. E’ l’ennesimo errore di calcolo di uno zar grottesco, che invece di dividere l’Europa l’ha rafforzata, ha diviso la Russia e indebolito la sua classe dirigente. Olaf Scholz, a una folla di tedeschi che gli gridava “guerrafondaio” ha risposto: qui l’unico guerrafondaio è Putin. Emmanuel Macron sta preparando la via ucraina verso la Nato e Mario Draghi, ieri, ha detto: “La nostra libertà è la vittoria ucraina”.

