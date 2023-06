Italia in finale per la prima volta nella storia del Campionato Mondiale di Calcio Under 20. Battuta la Corea del Sud per 2 -1. La finale con l’Uruguay è prevista domenica allo stadio La Plata con calcio d’inizio alle ore 23,00. “Ha vinto la squadra che ha giocato a calcio. L’abbiamo portata a casa alla grande”, ha detto il ct Nunziata. La partita decisa nei minuti finali con una splendida punizione all’incrocio dei pali del diciassettenne Pafundi dell’Udinese.

