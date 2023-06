Agguato a Scicli. Restano in carcere i fratelli Gesso

Restano in carcere a Potenza i fratelli Gesso. Il Gip di Lagonegro ha rigettato la richiesta di arresti domiciliari avanzata dal difensore, dopo che i due indagati avevano risposto alle domande del magistrato. Mauro e Roberto Gesso, sciclitani di 43 e 50, sono accusati di duplice tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi e per la ricettazione e la detenzione abusiva d’arma. Erano stati arrestati in Calabria mentre tentavano di fuggire, dopo avere sparato con un fucile a canne mozze a due concittadini, padre e figlio. Pare, ma non è stato ancora confermato, che coi i due fratelli ci fosse una terza persona. L’agguato sarebbe stato perpetrato per vendetta poichè circa due mesi prima le vittime, durante un incontro, avevano ridotto i fin di vita il terzo fratello Gesso (il più piccolo), rimasto in coma per un mese.

Salva