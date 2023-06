Mitria al Cappellano Maggiore Gran Baliato San Lazzaro in Monreale

Nel perpetuare quella che costituisce, ormai, una tradizione del Gran Baliato e del Venerando Capitolo dei Cavalieri di San Lazzaro in Monreale, è stata consegnata all’arcivescovo di Monreale Mons. Gualtiero Isacchi, ECLJ, la mitria che indosserà tutte le volte che parteciperà alle cerimonie liturgiche nella sua qualità di nuovo Cappellano Maggiore, come già avvenne per il suo predecessore e Gran Priore Ecclesiastico dell’Ordine, Mons. Michele Pennisi.

La mitria, ricamata in oro, a mano, su pura seta, sarà custodita nel tesoro del Gran Baliato, unitamente a quella tuttora utilizzata dal Gran Priore Ecclesiastico dell’Ordine, e la visione ne sarà resa fruibile a coloro che visiteranno la Chiesa Capitolare di Monreale.

